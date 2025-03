Obiettivo numero uno: riequilibrare il Milan. La coppia Bondo-Fofana la soluzione

Nelle ultime 4 uscite stagionali il Milan ha subito una media di due gol a partita. Tanti, troppi per una squadra che dovrebbe cercare di onorare questo finale di stagione risalendo la classifica per centrare quantomeno la qualificazione alla prossima Europa League.

Ci sono ancora 10 partite avanti al Milan per riuscire almeno in questo obiettivo, con Sergio Conceiçao che in quel di Milanello starebbe studiando la soluzione migliore per cercare di dare alla formazione rossonera quell'equilibrio che nel corso di questa stagione è mancato. E questa potrebbe arrivare dallo schieramento di una mediana fisica composta da Fofana e Bondo, che all'esordio in rossonero contro il Lecce ha ben figurato. Così facendo, scrive Il Corriere dello Sport, l'allenatore portoghese libererebbe Tijjani Reijnders, tornandolo a schierare nella posizione che in questa stagione gli ha permesso di essere più decisivo, ovvero sulla trequarti.