Obiettivo Renato Sanches, i numeri della scorsa stagione con il Lille

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il MIlan non molla la pista Renato Sanches, non l'ha mai fatto. Nella giornata di ieri sono ripresi i contatti con Mendes per il centrocampista portoghese, corteggiatissimo anche dal PSG di Campos e Galtier. Maldini e Massara sono comunque convinti di poter arrivare all'ex Benfica, che nel frattempo aspetta ancora i parigini.

Questi i suoi numeri nell'ultima stagione in Francia con il Lille: 32 partite ufficiali disputate (25 in campionato, 5 in Champions League e 2 in Coppa di Francia), condite da 2 gol e 5 assist.