Oddo: "Ci rimasi male quando il Milan mi cedette al Verona nel 2000"

Massimo Oddo, intervenuto in una diretta Instagram sul canale di Carlo Pellegatti, è tornato sulle sue esperienze passate, raccontando la delusione di essere stato ceduto dal Milan proprio quando era riuscito a dimostrare il suo valore al Napoli: "Andai in giro per 4/5 anni in prestito, facendo sempre grande fatica ad affermarmi, nel momento in cui esplosi a Monza in Serie B mi prese il Napoli. In quell'anno mi consacrai sia come ruolo che da giocatore di una squadra importante, arrivò una proposta del Verona e il Milan mi cedette, ci rimasi un po' male".