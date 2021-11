Oddo e la corsa all'Olimpico: "Feci i 400m in meno di un minuto ma Galliani non mi rinnovò il contratto"

Massimo Oddo, intervenuto a Milan TV, ha ricordato un simpatico episodio avvenuto la sera in cui il Milan vinse lo scudetto a Roma nel 2011: "Qualche parolaccia l’ho presa pure (ride, ndr). Ma ho avuto la fortuna di vincere, sono arrivato nel grande Milan e sono andato via nel 2011 con la vittoria dello scudetto, non ho vissuto i problemi come quelli di questi ultimi anni. Non ho mai avuto problemi. Appena vinto il campionato feci una scommessa con Galliani, se avessi percorso i 400 metri di pista intorno all’Olimpico in meno di un minuto lui mi avrebbe rinnovato il contratto. Riuscii a correre sotto il minuto, ma il contratto non me lo fece (ride, ndr)”.