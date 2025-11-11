Odogu convocato dalla Germania U20: ecco quando giocherà

La sosta per le Nazionali è ormai cominciata e, come accade ogni pausa, il centro sportivo di Milanello si è svuotato: sono infatti ben 12 i calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Nonostante questo, a causa di infortuni o di situazioni legate a un recupero completo della condizione, ci sono diversi calciatori che non sono partiti per raggiungere i paesi di origine e sono rimasti a Milanello da Allegri. Vediamo qui gli impegni di alcuni dei calciatori con le loro Nazionali.

David Odogu (Germania Under 20)

Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20