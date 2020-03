Ogbonna: "All'inizio gli inglesi ci deridevano, pensavano che in Italia stessimo esagerando"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha raccontato la situazione a Londra: "Inizialmente ci deridevano, pensavano che stessimo esagerando ed esasperando la questione. Io vivo a Londra ma sono da subito stato preoccupato per noi e per la famiglia in Italia. Devo dire la verità: nell'aria, almeno a Londra, la preoccupazione c'era. Supermercati vuoti, meno gente in giro. Però Londra non è l'Inghilterra".