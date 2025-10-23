Oggi Consiglio Comunale a Milano: il programma dei lavori prevede la discussione degli Ordini del Giorno legati alla già votata delibera per la vendita di San Siro a Milan e Inter
Come riporta il sito del Comune di Milano, oggi pomeriggio è in programma una nuova seduta del Consiglio Comunale durante la quale si discuterà di sei ordini del giorno sul futuro di San Siro: "Il Consiglio comunale si riunirà giovedì 23 ottobre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino. Il Programma dei lavori prevede la discussione degli Ordini del Giorno legati alla già votata delibera di "Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio 'Giuseppe Meazza' (...) a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A (...)". In coda la prosecuzione degli argomenti residuati dalla seduta precedente, ovvero la modifica della composizione di due commissioni consiliari, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, una serie di delibere di debiti fuori bilancio e di ordini del giorno, una modifica del Regolamento del Consiglio. In chiusura mozioni e ordini del giorno".
ARGOMENTI DA TRATTARE
- Ordini del giorno collegati alla delibera N/1323-2025 Approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza”, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale “Grande Funzione Urbana San Siro”, a seguito della proposta presentata da A.C. MILAN S.P.A. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. LGS. 28 febbraio 2021 N. 38 (''Legge Stadi ''). Attività Conseguenti.).
