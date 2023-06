Oggi finisce la stagione con Milan-Verona: info e dettagli

Questa sera, alle ore 21:00, il Milan concluderà la stagione 2022-2023 con il match contro l'Hellas Verona, valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A; i rossoneri sono già certi del quarto posto in classifica e della matematica qualificazione alla prossima Champions League, mentre gli scaligeri devono sperare in buone notizie da Roma-Spezia per evitare la retrocessione diretta o lo spareggio salvezza contro i liguri.

DOVE VEDERE IN TV MILAN-VERONA

Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 21:00

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

MILAN-VERONA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Assistente 1: sig. Giallatini

Assistente 2: sig. Preti

IV Uomo: sig. Volpi

Var: sig. Mariani

AVar: sig. Muto