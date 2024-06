Oggi gioca la Nazionale: le probabili formazioni di Spagna-Italia

Luciano Spalletti è intenzionato a confermare lo stesso undici che sabato scorso ha vinto contro l'Albania. Le indicazioni che arrivano dall'allenamento della vigilia vanno in questa direzione: il commissario tecnico ha provato la squadra che al BVB Stadion di Dortmund ha vinto il match d'esordio.

Probabile formazione Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti non si sbilancia sulla formazione. In conferenza stampa, s'è così espresso sulla squadra che giocherà domani: "Questa volta la formazione la dico domani, non la dico il giorno prima perché anche degli altri non mi è arrivata alcuna notizia su chi gioca".