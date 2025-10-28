Oggi il primo turno infrasettimanale: non solo Milan, in campo anche il Napoli

di Francesco Finulli

Questo il programma della nona giornata di Serie A, che sarà il primo turno infrasettimanale della stagione in corso. Il Milan apre le danze questa sera in casa dell'Atalanta, subito dopo la partita tra Lecce e Napoli. Tra mercoledì e giovedì le altre otto gare.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45