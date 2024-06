Oggi l'ultimo giorno in rossonero per Olivier Giroud: statistiche e palmares

Il saluto alla sua gente già lo ha dato in occasione della partita contro la Salernitana, così come quello ai compagni al ritorno dalla mini tournée in Australia, ma è oggi ufficialmente l'ultimo giorno in rossonero per Olivier Giroud. L'attaccante da domani sarà libero di trovarsi una nuova squadra, anche se in realtà non ci sarà bisogno perché lo scorso aprile il francese si è legato ad una nota franchigia di MLS, i Los Angeles FC, squadra nella quale hanno giocato, o giocano tutt'ora, delle leggende del calcio europeo, come ad esempio Giorgio Chiellini, Gareth Bale e Hugo Lloris.

In una recente intervista a Le Figaro, Giroud ha spiegato le motivazioni dietro questa decisione, dicendo che: "È un po' tutto. Stare lontano dalla mia famiglia durante le settimane internazionali, viaggiare molto, giocare più partite mi pesa. Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC. Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare in Nazionale. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale".

Nei suoi 3 anni in rossonero, oltre a vincere da protagonista uno Scudetto bellissimo, Olivier Giroud è stato colui il quale ha spezzato la maledizione della maglia numero 9 del Milan, ed i numeri lo confermano. Con la maglia del Diavolo l'attaccante francese ha infatti collezionato 132 presenze, 20 assist e 49 gol, ovvero uno ogni 185 minuti di circa.