Oggi parte la Serie A! Subito Inter e Milan: il programma della prima giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle prime tre giornate, con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina che apriranno la stagione sabato 17 agosto alle 18.30. Come noto, non ci saranno partite né alle 12.30 né alle 15 prima della sosta di settembre, per via delle temperature che potrebbero essere ancora molto alte. Il big match tra Juventus e Roma, alla terza giornata, si giocherà invece domenica 1 settembre alle 20.45. Di seguito tutto il programma.

1ª GIORNATA

17/08/2024 Sabato 18.30 GENOA-INTER DAZN

17/08/2024 Sabato 18.30 PARMA-FIORENTINA DAZN

17/08/2024 Sabato 20.45 EMPOLI-MONZA DAZN

17/08/2024 Sabato 20.45 MILAN-TORINO DAZN/SKY

18/08/2024 Domenica 18.30 BOLOGNA-UDINESE DAZN

18/08/2024 Domenica 18.30 HELLAS VERONA-NAPOLI DAZN/SKY

18/08/2024 Domenica 20.45 CAGLIARI-ROMA DAZN

18/08/2024 Domenica 20.45 LAZIO-VENEZIA DAZN

19/08/2024 Lunedì 18.30 LECCE-ATALANTA DAZN/SKY

19/08/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS-COMO DAZN