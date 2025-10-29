Oggi prosegue la nona giornata: sei partite con Juve, Roma e Inter in campo
Questo il programma della nona giornata di Serie A, che prosegue oggi con altre sei partite: tre alle 18.30 con Juventus e Roma coinvolte, tre alle 20.45 con l'Inter e il Bologna in campo. Il turno poi si concluderà giovedì con le ultime due partite. Ieri il Napoli ha vinto di misura sul campo del Lecce mentre il Milan ha pareggiato in casa dell'Atalanta.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
