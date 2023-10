Okafor contro Adeyemi: con il Salisburgo hanno partecipato insieme a 10 gol

vedi letture

La sfida tra Borussia Dortmund e Milan metterà l'uno di fronte all'altro anche due ex compagni di squadra: Noah Okafor, attaccante rossonero, e Karim Adeyemi, attaccante dei gialloneri. Insieme hanno giocato nel Salisburgo hanno disputato 46 partite per un totale di 1.483 minuti: in questo lasso di tempo hanno partecipato a ben 10 gol equamente distribuiti, con 5 segnati da Okafor con assist da Adeyemi e viceversa. Lo riportano i dati Transfermarkt.