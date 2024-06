Olanda-Francia, le formazioni ufficiali: tre rossoneri titolari

vedi letture

Tanti rossoneri in campo questa in Olanda-Francia, gara valida per la seconda giornata del Girone D dell'Europeo: nella formazione ufficiale olandese è presente Tijjani Reijnders, mentre nella squadra francese il ct Didier Deschamps ha messo in campo dall'inizio Mike Maignan e Theo Hernandez. Partirà invece dalla panchina Olivier Giroud.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Frimpong, Depay, Gakpo. All. Koeman.

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Thuram, Griezmann. All. Deschamps.