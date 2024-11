Olanda già qualificata, Reijnders in panchina contro la Bosnia

L'Olanda scende in campo questa sera per l'ultima gara dei gironi di Nations League in casa della Bosnia. Gli Orange sono già qualificati ai quarti di finale come secondi e per questo Ronald Koeman farà un po' di turnover. Può sorridere anche Paulo Fonseca, tecnico del MIlan, dal momento che il rossonero Tijjani Reijnders oggi partirà dalla panchina proprio per il motivo di cui sopra e potrà riposarsi dopo un periodo molto intenso.

Questa la formazione dell'Olanda: