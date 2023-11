Olanda, l'Ajax torna a vincere e lascia l'ultimo posto

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - L'Ajax ha lasciato l'ultimo posto del campionato olandese grazie alla sua vittoria in casa 2-0 contro il Volendam nel posticipo della terza giornata. Il club storico olandese - che ha visto vestire la propria maglia Johan Cruyff, Marco Van Basten o ancora Patrick Kluivert - non aveva ancora vinto una partita: malgrado la vittoria è ancora in fondo all'Eredivisie, 15mo con 8 punti. Il quadruplo campione europeo, che ha giocato la sua prima partita sotto la guida del suo nuovo allenatore John Vant Schip, ha ancora una partita da recuperare ma ha 22 punti di distanza dal leader Psv Eindhoven.

La sua ultima vittoria in campionato risaliva al 12 agosto nella prima giornata. L'Ajax è impegnato in Europa League: ospiterà il Brighton il 9 novembre alla Johan-Cruyff Arena. (ANSA).