Negli anniversari rossoneri, il 20 ottobre di 18 anni fa, si segnala per i primi gol rossoneri di due ex grandi attaccanti del Milan. Nella gara esterna con l'Atalanta, vinta per 1-4 dal Milan, ci furono le prime reti di Rivaldo e Tomasson in rossonero. A completare il tabellino furono due reti di Andrea Pirlo.