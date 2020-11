On this day - 21/11/2012, Anderlecht-Milan 1-3: l'iconica rovesciata di Mexes

Esattamente 8 anni fa Philippe Mexes si rendeva protagonista di uno dei gesti più iconici nella storia rossonera. Contro l'Anderlecht, in un match valevole per la Champions League, il francese mise a segno una rete incredibile con una rovesciata da fuori area e da posizione defilata che si andò ad infilare in rete. Oltre al gol del centrale, per il Milan andarono a segno El Shaarawy e Pato per un 1-3 finale.