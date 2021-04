On this day - 23 aprile 2003, Milan-Ajax 3-2: è semifinale di Champions all'ultimo istante

23 aprile 2003, Milan-Ajax, quarti di finale di ritorno di Champions, una delle partite che i tifosi milanisti non dimenticheranno mai. Dopo lo 0-0 dell'andata in Olanda, le due squadre si ritrovano di fronte a San Siro: dopo il vantaggio di Inzaghi nel primo tempo, al 63' c'è il pareggio di Litmanen. La formazione di Ancelotti torna a vanti con Shevchenko due minuti dopo, ma al 78' arriva il pari di Pienaar che sembra decretare l'eliminazione del Milan. Ma ecco al 91' la rete del nuovo vantaggio rossonero: sponda di Ambrosini per Inzaghi che supera Lobont con un pallonetto, ma a buttare la palla in rete è Tomasson che mette i brividi al pubblico di San Siro per un possibile fuorigioco. La bandierina del guardalinee però resta giù e il Diavolo si qualifica così alle semifinali di Champions League (affronterà poi l'Inter).