On this day - Milan, due anni fa il primo gol in rossonero di Leao

Il 29 settembre 2019, Rafael Leao ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: era un Milan-Fiorentina valido per la 6^ giornata di Serie A e il giovane attaccante portoghese, schierato quel giorno titolare da Marco Giampaolo, siglò all'80' l'unico gol del Diavolo in quella partita (3-1 per i viola il risultato finale).