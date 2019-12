Op-Ed: nato sotto il segno dei rossoneri

Continua l'interessante rubrica del Milan denominata Op-Ed, il racconto della più grande emozione, della prima partita, o della vittorià più bella dal punto di vista di un tifoso rossonero. Questa la storia di Danilo Vitrò.

"Sono nato l'8 luglio del 1989, anno in cui il Milan per la terza volta era Campione d'Europa, a 20 anni dall'ultima volta. I miei genitori "Sacchiani DOC" in quel maggio 1989 decisero di uscire di casa e di andare al Duomo per festeggiare la vittoria rossonera 4-0 contro la Steaua Bucarest. I miei mi raccontarono che io scalciai come un tifoso al suono dei clacson che invadevano il mio piccolo paese, proprio per questo mi definirono quasi come un piccolo ultras. "Figlio mio per questo hai il Milan nel sangue", mi disse mio padre. Non ho nascosto la mia emozione quando mi hanno raccontato questo piacevole aneddoto. Da quel giorno il Milan mi é entrato nelle vene."

di Danilo Vitrò

"Campione d'Europa nel pancione, era inevitabile che il futuro ti riservasse una vita da rossonero. Nato sotto il segno dei rossoneri, puoi ringraziare l'incrollabile fede dei tuoi genitori."