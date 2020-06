Opta - Coppa Italia, i precedenti tra Juventus e Milan a Torino: tre sconfitte e tre pareggi per i rossoneri

Secondo quanto riporta Opta, portale specializzato nelle statistiche nel mondo del calcio, sarebbero 6 i precedenti in Coppa Italia tra Juventus.e Milan a Torino. Nella sfida tra i rossoneri e i bianconeri, nel capoluogo piemontese, si registrano tre vittorie per la Juventus e tre pareggi con i rossoneri.

1985 - La #Juventus è imbattuta dal 1985 in casa contro il #Milan in Coppa Italia: da allora, 3 successi per i bianconeri e tre pareggi. Si tratta dell'ultimo confronto fra le due squadre nel mese di giugno con i rossoneri guidati da Liedholm e i bianconeri da Trapattoni. Attesa. pic.twitter.com/BBgb1o79zm