Ora è Mourinho che 'copia' Pioli. Roma-Milan per allungare: riecco i 10 titolari

Se solo qualcuno avesse provato a leggere il titolo di questo articolo qualche anno fa avrebbe immediatamente pensato ad un errore, ad un refuso, ad uno scambio di persona. E invece no: è tutto vero, è la realtà del presente. José Mourinho, grandissimo manager, tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio, ha pubblicamente dichiarato che nel suo lavoro a Roma deve ispirarsi a Pioli e al suo Milan: "Quando io ero all'Inter, Pioli non allenava in Serie A. Avrò il piacere di conoscerlo e salutarlo prima e dopo la partita. Il suo lavoro ha qualcosa di simile a quello che devo fare io qui. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma mi sembra che si parli di un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come Maldini e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora in ogni finestra di mercato, un'evoluzione del club...".

Eventuale fuga

Parole al miele, ma certamente non di facciata. Il lavoro che sta facendo Pioli al Milan, d'altronde, è sotto gli occhi di tutti e, ad oggi, la classifica parla chiaro: i rossoneri sono primi e sono seriamente candidati allo Scudetto. La sfida di questa sera tra Roma e Milan, dunque, rappresenta uno snodo cruciale per l'immediato futuro di Ibrahimovic e compagni; vincere vorrebbe dire presentarsi al derby contro l'Inter da primi, allungando a +12 sulla Roma e l'Atalanta quarte, a +13 sulla Lazio sesta e a +16 sull'attardata Juventus. Un vantaggio che sarebbe, evidentemente, considerevole e che va, evidentemente, cercato a tutti i costi.

La formazione (quasi) titolare

Per farlo, Stefano Pioli ritroverà dieci tra i suoi undici titolari ideali. A parte l'infortunato Maignan, ancora sostitutito da Tatarusanu, i rossoneri si presenteranno all'Olimpico con la formazione tipo: difesa con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo, in mediana Kessie e Bennacer (favorito su Tonali), sulla trequarti Saelemaekers, Brahim e Leao, di punta Ibrahimovic. Insomma: alla sfida cruciale di Roma il Milan arriva con tutti i crismi di una squadra da cui anche il grande Mourinho deve tentare di prendere spunto.