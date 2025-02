Ordine: "Altra novità: non ci sono più i fuorigioco di una volta, ora ci sono i fuorigioco minimi! Occhio Napoli"

Dopo il derby di ieri sera tutto il mondo Inter, tesserati e non, ha protestato indignato per il presunto rigore non assegnato a Thuram sul tocco di Pavlovic. Questa mattina dai vertici arbitrali invece è filtrata grande soddisfazione per l'operato di Chiffi nel derby, ritenendo giusta la scelta di non concedere il penalty per l'episodio.

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, con la consueta ironia commenta così su X la polemica, aggiungendo una battuta anche sui gol annullati ai nerazzurro per fuorigioco, nel post partita diventato "minimo": "Se la sala var non interviene sul rigore discusso di Inter-Napoli va bene, se non interviene su Pavlovic-Thuram con Rocchi che dà ragione a Chiffi allora non va più bene. Altra novità: non ci sono più i fuorigioco di una volta, ora ci sono i fuorigioco minimi! Occhio Napoli".