Ordine: "C’è una grande analogia tra Napoli e Milan: entrambe hanno tanti indisponibili"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TeleVomero verso Napoli-Milan: “C’è una grande analogia tra le due squadre, entrambe hanno tanti indisponibili. Ad oggi il Milan ha recuperato solo Fofana, Leao non si è allenato con la squadra ma partirà. Gimenez rimane a casa e probabilmente resta a casa anche Gabbia. Io penso che il Napoli possa avere questo rimbalzo che troviamo anche in borsa, dal punto di vista dei numeri penso che abbiano gli stessi numeri. Io penso che sarà Napoli-Inter la finale di Supercoppa del 22 Dicembre, l’Inter non ha digerito il modo in cui ha perso la scorsa stagione”.

VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

“Domani - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".