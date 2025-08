Ordine: "Il plebiscito per Galliani è diventato argomento di dibattito e si è trasformato in una campagna mediatica per una serie di motivi"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla suggestione Galliani al Milan: "Improvvisamente è spuntato dai social un plebiscito per Adriano Galliani. Nato sull’onda emotiva di un incontro avvenuto in Versilia, è diventato argomento di dibattito e si è trasformato in una campagna mediatica per una serie di motivi che proverò qui a sintetizzare. Il primo: perché si riconosce all’attuale Milan una carenza gravissima in fatto di rappresentanza politica (in Lega, Figc e settore arbitrale). Il secondo: perché dopo l’avvenuta cessione di Fininvest del Monza calcio al fondo guidato da un nuovo gruppo dirigente, Adriano Galliani è in uscita dal club della sua infanzia di tifoso e sarebbe un peccato mortale non approfittare della sua esperienza e del suo carisma ritagliandogli un ruolo del genere all’interno del Milan coprendo così quel vuoto. Terzo e ultimo motivo: perché la comunicazione di Paolo Scaroni, voluta o non voluta, diventa puntualmente una sorta di “mina vagante” come gli è capitato di recente in occasione dell’ultima assemblea di Lega serie A con quella frase su Jashari".

LA NOTIZIA DI PELLEGATTI

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha parlato così del possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani: "Oggi parliamo dell'ipotesi del ritorno di Galliani al Milan. Una fonte autorevole mi dice qualcosa il 23 luglio, io mi fido di questa persona che è la stessa che il 26 maggio per esempio mi disse che era fatta per il ritorno di Allegri. La stessa fonte mi ha detto anche della cessione di Reijnders. Il 6 giugno mi manda un messaggio: 'Attenzione ci stiamo provando'. Provando con chi? Parlava di Adriano Galliani e del suo possibile ritorno al Milan. La proprietà ha capito che, oltre che un ds e un allenatore di carisma, mancava anche un figura dirigenziale autorevole ch potesse tenere rapporti con una certa autorevolezza con Lega e UEFA. Il 13 giugno mi dicono che Galliani non sarebbe tornato. Erano giorni caldi per la cessione del Monza e quindi Galliani voleva essere concentrato solo su quello. Qualche settimana dopo mi arriva un messaggio su possibili novità a livello dirigenziali. Capisco che parlano di Galliani. Mi dicono che una figura molto amica di Galliani e con ottimi rapporti con la proprietà rossonera cercherà di convincere Galliani. Mi dicono di non dire nulla perchè era un momento delicato.