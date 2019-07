Ordine: “Massara e Maldini non mi sono sembrati per niente preoccupati”

Intervenuto in diretta a Radio Sportiva, Franco Ordine ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione della dirigenza e del mister rossonero Marco Giampaolo, ecco le sue parole: “Giampaolo non ha parlato quindi non conosciamo i suoi dubbi e le sue preoccupazioni. Massara e Maldini non mi sono sembrati per niente preoccupati, credo che bisognerà aspettare l'inizio di agosto per vedere novità".