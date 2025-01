Ordine: "Mezz’ora appena, prima di volare di Arabia, è stata sufficiente per cogliere al volo le idee e i metodi di Conceicao"

vedi letture

Franco Ordine era presente quest'oggi in conferenza stampa per ascoltare le prime parole da tecnico rossonero di Sergio Conceicao. Il collega ha poi scritto un resoconto su Il Giornale, edizione web. In particolare Ordine ha commentato anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, intervenuto per presentare l'allenatore e spiegare le dinamiche dell'esonero di Fonseca.

Il pensiero di Ordine su Ibrahimovic: "Mezz’ora appena, prima di volare di Arabia. É stata sufficiente per cogliere al volo le idee e i metodi di Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Milan. Forse ancora piu preziosi sono stati i due minuti spesi da Zlatan Ibrahimovic per scendere dal cavallo bianco, chiedere scusa a Fonseca e tifosi per le modalità dell’esonero e mettersi sulle spalle le responsabilità di questi risultati molto deludenti".