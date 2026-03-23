Ordine non crede che il Milan possa vincere lo scudetto: "Il treno è passato, bastavano i 5 punti persi con il Parma..."

Ordine non crede che il Milan possa vincere lo scudetto: "Il treno è passato, bastavano i 5 punti persi con il Parma..."MilanNews.it
Oggi alle 13:20News
di Enrico Ferrazzi

Tra gli ospiti presenti in studio durante l'ultima puntata di Pressing c'era anche Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, il quale non crede che il Milan, attualmente a -6 dall'Inter capolista, possa vincere lo scudetto: "Il Milan non può vincere lo scudetto. Il treno è giù passato, non dovevano fare chissà quale impresa, bastavano i cinque punti persi contro il Parma...".

Questi i risultati della 30^ giornata di Serie A:

Cagliari-Napoli 0-1

Genoa-Udinese 0-2

Parma-Cremonese 0-2

Milan-Torino 3-2

Juventus-Sassuolo 1-1

Como-Pisa 5-0

Atalanta-H.Verona 1-0

Bologna-Lazio 0-2

Roma-Lecce 1-0

Fiorentina-Inter 1-1