Ordine non crede che il Milan possa vincere lo scudetto: "Il treno è passato, bastavano i 5 punti persi con il Parma..."
MilanNews.it
Tra gli ospiti presenti in studio durante l'ultima puntata di Pressing c'era anche Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, il quale non crede che il Milan, attualmente a -6 dall'Inter capolista, possa vincere lo scudetto: "Il Milan non può vincere lo scudetto. Il treno è giù passato, non dovevano fare chissà quale impresa, bastavano i cinque punti persi contro il Parma...".
Questi i risultati della 30^ giornata di Serie A:
Cagliari-Napoli 0-1
Genoa-Udinese 0-2
Parma-Cremonese 0-2
Milan-Torino 3-2
Juventus-Sassuolo 1-1
Como-Pisa 5-0
Atalanta-H.Verona 1-0
Bologna-Lazio 0-2
Roma-Lecce 1-0
Fiorentina-Inter 1-1
Pubblicità
News
Agresti su Napoli-Milan: "Più che uno scontro diretto, sarà uno spareggio: chi vince sogna, chi perde è fuori"
Pagliuca vede ancora l'Inter favorita per lo scudetto: "Ma da ex interista dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio..."
Summit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napolidi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Pellegatti soddisfatto: "Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di Fullkrug"
2 Mercato Milan: Tare e Allegri hanno già individuato una rosa ristretta di centrocampisti pronti all’uso
3 Incontro Allegri-dirigenza per il Milan del futuro. Non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello: i nomi sul tavolo
4 Lazzari su Allegri: "Mi ha fatto capire che quelle due ore di allenamento erano sacre, poi fuori si poteva anche scherzare”
06:47 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Milan, la dipendenza da Rabiot è un nodo che va risolto: in attesa di Jashari e Ricci, serve un giocatore già pronto. Goretza nome caldo
Allegri già meglio di Fonseca e Conceiçao dopo 30 giornate: i numeri positivi del suo Milan per provare una rimonta clamorosa
Incontro Allegri-dirigenza per il Milan del futuro. Non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello: i nomi sul tavolo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vincere
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com