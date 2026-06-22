Ordine sicuro: “Amorim e Cardinale figure principali, Almstad farà le trattative con Calvelli”

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Franco Ordine commenta la nuova società rossonera definita da Gerry Cardinale.

Durate l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato il nuovo organigramma societario del Milan sottolineando quali sono le figure principali. Queste le sue parole.

Sarà centrale secondo te Amorim in questo progetto? "No, qui secondo me l'unica cosa chiara che si capisce è che sono due le figure che sono diventate importanti: Cardinale che decide in prima persona e che risponderà in prima persona alle scelte fatte e Amorin. Adesso bisognerà capire e vedere come questo si trasformerà in progetto di squadra, progetto tecnico. Gli altri più che di contorno, direi che non c'è né autorevolezza perché il lavoro che facevano prima continueranno a farlo adesso, l'unico che mi sembra un po' più promosso in maniera concreta Almstad che dovrà condurre le trattative insieme a Calvelli, che è l'amministratore delegato, ma che si occuperà soprattutto del piano finanziario".