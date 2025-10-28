Ordine: "Stasera il Milan rischia molto. La rosa corta diventerà un tema con il passare del tempo"

di Enrico Ferrazzi

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a TMW Radio del Milan di Max Allegri che stasera affronterà l'Atalanta in trasferta, mentre domenica ospiterà la Roma a San Siro: "Secondo me stasera il Milan rischia molto per due motivi: è la terza partita in nove giorni e la affronta senza averne a disposizione quattro giocatori. 

L'unico recuperato per la panchina è Loftus Cheek, mentre Rabiot, Pulisic, Estupinan e ovviamente Jashari rimangono out. Se ad una squadra di movimento di diciannove giocatori ne togli quattro o cinque perdi automaticamente quasi tutte le mosse dalla panchina. La rosa corta diventerà un tema con il passare del tempo".
 