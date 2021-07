Ordine su Il Giornale: "Ahi Gigio, basta un post per rovinare il quadro"

Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Anche al ritorno da Wembley ha fornito conferma dell'allergia alle interviste. Dopo aver confessato il proprio stordimento seguito al secondo rigore respinto, ha ripetuto la favoletta: 'Resterò sempre tifoso del Milan'. Alle orecchie dei suoi ex tifosi, quella frase - adesso che si è trasferito a Parigi, a zero, lasciando il club per il quale è tifoso, a bocca asciutta, dopo essere arrivato da bambino, diventando ragazzo, pagato profumatamente lui e il fratello Antonio - ha il sapore della beffa. Ha aggiunto: 'È venuto il momento di cambiare e di crescere'. È un vero peccato perché non era il caso di rovinare il quadro d'autore di Wembley. A furia di dare ascolto al suo inaffidabile consigliere ha finito col servire un piatto indigesto alla Comunità che gli ha riconosciuto il ruolo decisivo durante l'europeo e le prodezze sui rigori. A Parigi adesso avrà la scusa di non conoscere la lingua: a stare zitto ci guadagnerà di sicuro".