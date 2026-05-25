Ordine sulla debacle del Milan: "Qui si tratta anche di panico"

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La sconfitta contro il Cagliari ha cancellato definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League

Il Milan saluta la stagione nel clima più pesante possibile. La sconfitta contro il Cagliari ha cancellato definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, trasformando quello che doveva essere un anno di crescita in una profonda delusione per tutto l’ambiente rossonero. Un traguardo mancato che pesa come un fallimento, soprattutto per una società che aveva indicato l’Europa che conta come obiettivo imprescindibile per dare credibilità e continuità al proprio progetto.

A lasciare l’amaro in bocca non è soltanto il risultato finale, ma il modo in cui il Milan è arrivato a giocarsi le ultime possibilità della stagione. Ancora una volta la squadra ha mostrato fragilità, poca personalità e limiti già emersi nel corso del campionato. Nei momenti decisivi i rossoneri non sono mai riusciti a dare la sensazione di poter controllare davvero il proprio destino, smarrendosi proprio quando servivano carattere e lucidità. La partita contro il Cagliari è stata soltanto l’ultimo capitolo di un’annata segnata da troppi alti e bassi.

Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ne ha parlato così: "Bisogna nell’occasione, aggiungere un altro clamoroso deficit che riguarda anche la personalità di alcuni esponenti, rimasti prima al riparo dei risultati del girone d’andata. Per esempio, in assenza di Modric, guida spirituale e calcistica, le amnesie di Jashari o la cifra tecnica ridotta di Ricci hanno aperto qualche varco di troppo proprio dinanzi a quella difesa rimasta per molto tempo la migliore del torneo. E invece capace anche nella serata di San Siro di prendere gol al primo calcio d’angolo per una disattenzione personale (Gabbia) e collettiva che non ha bisogno di una spiegazione scientifica. Qui si tratta anche di panico".