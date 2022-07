Origi e gli attaccanti rossoneri del passato: "Van Basten, Sheva, Inzaghi e Weah hanno fatto la storia del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella sua prima intervista da giocatore rossonero a Milan TV, Divock Origi ha dichiarato sugli attaccanti milanisti del passato: "Io amo il calcio. Ho visto dei video di Van Basten su YouTube, i suoi anni al Milan, i suoi gol... Anche se la sua carriera non è stata lunga, l'impatto che ha avuto, così come altri attaccanti come Sheva, Inzaghi e Weah, è stato incredibile. Hanno fatto la storia del club, e non ne sto citando nemmeno la metà. Sono icone e io adoro l'idea di essere in un club ricco di cultura calcistica e puoi sempre imparare da qualcuno. A me piace osservare e imparare. Ora sono qui a portare la mia esperienza alla squadra e spero di poter aiutare la squadra a crescere e a continuare a vincere".