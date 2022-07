Origi: "E' importante mettere le mie qualità al servizio del gruppo, sono qui per dare il meglio"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così della nuova esperienza rossonera: "Sono grato del mio percorso. Sono stato tanti anni al Liverpool e sono molto contento di questo. E' importante mettere le mie qualità al servizio del gruppo. Io sono qui per dare il mio meglio per la squadra e per i tifosi e portare nuovi successi al club. Sono contento dell'accoglienza".