Origi e Rebic, la giornata di oggi può schiarire le idee

Tra gli infortunati del Milan vi sono Ante Rebic e Divock Origi che sono ai box ormai da quasi un mese. Il croato e il belga anche ieri si sono allenati a parte e non è ancora chiaro il loro status per la trasferta di Empoli. La giornata di oggi, che vede i rossoneri impegnati in un allenamento mattutino, sarà verosimilmente chiarificatrice. Se i due attaccanti dovessero ancora allenarsi a parte, sarebbe chiaramente difficile considerarli per la trasferta in Toscana. Lo riporta oggi il QS.