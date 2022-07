Origi: "Sento di essere arrivato in un club che come me ha grande voglia di vincere"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Ai microfoni di DAZN, Divock Origi, nuovo attaccante rossonero, ha commentato così il suo arrivo al Milan: "A 27 anni sono nel pieno della mia carriera, penso di aver maturato la giusta esperienza. Ho vissuto tante esperienze, ho vinto molte cose e ho vinto parecchio. Sono grato per questa opportunità. Ho fame, voglia di crescere e migliorare, voglio massimizzare il mio potenziale. Sento di essere arrivato in un club che è molto affamato, molto ambizioso e che ha voglia di vincere come me. Vogliamo mostrarlo a tutti, ho buone sensazioni e sono pronto ed entusiasta di iniziare la nuova stagione".