Orlando: "Il Milan è a 3 punti dall'Inter con Leao al 30%. Pensa se andasse al massimo..."

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan dopo la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri sul Lecce:

Milan, che salto dallo scorso anno: miracolo o grande lavoro?

"Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. E poi sfruttare le sue caratteristiche, del contropiede, della giocata del singolo. A volte mi annoia ma va elogiato un tecnico a tre punti dall'Inter che è molto più forte. L'unica cosa è che tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo...Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l'uomo. Ha la giocata, ma il Milan sta giocando senza Leao".