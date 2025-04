Orlando: "Paratici bravissimo, ma avevi Maldini dentro e che ti vai a inventare?"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan e dell'ennesimo momento complicato che la formazione di Sergio Conceiçao sta attraversando in questa deludente stagione.

Che dice della vicenda Paratici-Milan?

"Quest'anno c'era entusiasmo, invece se non lavorano bene per il prossimo anno i 40mila abbonati non li fanno. I tifosi sono veramente arrabbiati. Ora vogliono prendere uno come Paratici, bravissimo, ma avevi Maldini dentro e che ti vai a inventare? E' stato mandato via un dirigente che era importante anche per la squadra, che sa fare calcio, ora con chi parli lì? Con Furlani?".