Orsato scelto per Roma-Milan. Quando Modric disse: "È uno dei peggiori che conosco, un disastro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la delicatissima sfida di sabato pomeriggio tra Roma e Milan, che andrà in scena in un Olimpico che va verso il sold out, è stato scelto l'arbitro Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, che nel mondo arbitrale gode di grande stima e reputazione, non va a genio a gran parte del resto del mondo calcistico, dai tifosi ai calciatori. L'ultimo a criticare l'operato del direttore di gara italiano? Un certo Luka Modric, pallone d'Oro nel 2018, ha apostrofato così Orsato al termine di Croazia-Argentina degli ultimi Mondiali: "Di solito non parlo degli arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. È uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi. È un disastro".