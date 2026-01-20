Orsi: "Contro il Milan la Roma può anche non vincerla e passa un’altra settimana davanti alla Juve"

Nando Orsi, opinionista, si è così espresso a Radio Radio sulla Roma verso il Milan: "Dalla Juventus all’Inter, tutte si contenderanno Scudetto e Champions League. Contro il Torino sono arrivati i tre punti importanti. Malen è un ottimi centravanti, si muove bene. Ieri sembrava che giocasse insieme a Dybala da un anno. I tre punti di vantaggio sulla Juventus sono un bene prezioso. Non è che Dybala ha giocato bene perché Malen si muove bene.

Dybala ha giocato perché è in ottima condizione. Dall’argentino, uno si aspetta quel tipo di partite. Vaz è entrato bene. La vittoria è importante e dà morale. Contro il Milan puoi anche non vincerla e passi un’altra settimana davanti alla Juventus in classifica".