Orsi difende Allegri: "Si esagera con le offese a uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni"
La vittoria del Milan a Como, arrivata in rimonta con il risultato di 1-3 grazie al gol di Nkunku, la doppietta di Rabiot e le parate di Maignan, ha creato parecchio rumore squarciando nuovamente il velo sulla grande diatriba degli ultimi anni: giochisti vs risultatisti. Alla fine dei 90 minuti c'è stato un Como che ha creato di più ma segnato un gol, a fronte di un Milan che ha creato tre occasioni mettendole tutte in fondo al sacco. Sul tema si è espresso anche Fernando Orsi, ex calciatore e opinionista, intervenuto a Radio 24 come ospite di Tutti Convocati.
Il commento di Fernando Orsi dopo la vittoria del Milan a Como e la difesa nei confronti del tecnico rossonero Massimiliano Allegri: "Giochisti e risultatisti è un luogo comune, si vince in tante maniere. Massimiliano Allegri ha vinto 6 scudetti e ha fatto due finali di Champions. Delle volte si esagera con le offese con uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni"
🎙️@orsifernando: "Giochisti e risultatisti è un luogo comune, si vince in tante maniere. #Allegri ha vinto 6 scudetti e ha fatto due finali di Champions. Delle volte si esagera con le offese con uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni"#ComoMilan— Tutti Convocati (@tutticonvocati) January 16, 2026
