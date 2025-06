Osimhen rifiuta l'Arabia. L'amico giornalista: "Un top club italiano molto interessato"

Victor Osimhen continua a dire di no all’Arabia Saudita. L’attaccante del Napoli ha rifiutato l'ennesima un’offerta dell’Al-Hilal, club che da mesi lo corteggia con proposte sempre più ricche. A rivelarlo è il giornalista nigeriano Buchi Laba, molto vicino al centravanti di proprietà del club azzurro (al Galatasaray, in Turchia, nell'ultima stagione)..

Secondo quanto riportato, l’Al-Hilal avrebbe rilanciato con una proposta da oltre 40 milioni di euro netti a stagione, un contratto faraonico che però non è bastato a far cambiare idea all’ex Lille. Osimhen ha nuovamente detto "no", confermando la sua volontà di non trasferirsi nella Saudi Pro League, almeno per il momento, e di proseguire la sua carriera in Europa.

Proprio Buchi Laba annuncia la risposta di Osimhen all'offerta saudita e aggiunge: "Ora c'è un top-club italiano molto interessato a lui, oltre ad altre squadre europee. Osimhen si prenderà del tempo per decidere il suo futuro".