OTD - 10 anni fa il gol regolare di Muntari che cambiò il destino del Milan in quel campionato

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Esattamente 10 anni fa, il 25 febbraio 2012, in un Milan-Juventus giocatosi a San Siro, avvenne un gravissimo episodio arbitrale che vide i rossoneri fortemente danneggiati: il gol ‘fantasma’ di Sulley Muntari. L’allora Milan allenato da Massimiliano Allegri, batté con uno schema un calcio d’angolo, e dopo una spizzata di testa, il ghanese Muntari segnò. La palla entrò di circa un metro, ma Gianluigi Buffon la respinse fuori facendo poi ripartire l’azione bianconera. L’episodio avvenne sull’1-0 per il Milan. La Juventus di Antonio Conte pareggiò poi il match con Alessandro Matri, rimanendo sotto tiro in classifica a poche lunghezze dal Milan capolista. Dopo questo episodio il Milan si perse per strada finendo per perdere lo scudetto, che sarebbe stato il secondo consecutivo dopo quello dell’anno prima. Ricordiamo l’arbitro di quel match: Paolo Tagliavento.