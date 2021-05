OTD - Spal-Milan 2-3: le ultime presenze in rossonero per Abate e Cutrone

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 3 anni fa, nella vittoria sulla Spal, il Milan salutava due ex rossoneri. In quella partita, infatti, Cutrone e Abate disputavano l'ultima partita ufficiale in rossonero. In totale, con la maglia del diavolo, il difensore italiano ha totalizzato 306 presenze, 3 reti e ha vinto uno scudetto e due Supercoppe Italiana mentre l'attaccante italiano ha totalizzato 90 presenze e 27 reti.