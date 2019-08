Da Milanello filtra ottimismo sulle condizioni di Lucas Biglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’infortunio dell’argentino non preoccupa più di tanto. Allenatore e staff medico, infatti, sono orientati a lasciarlo precauzionalmente a riposo in modo da averlo a disposizione già tra una settimana per la seconda di campionato contro il Brescia.