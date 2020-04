P. Cannavaro: "Vi racconto quando chiesi la maglia al mio idolo Maldini"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato in occasione di una diretta Instagram insieme ad Antonio Nocerino, svelando il retroscena di un incontro con Paolo Maldini: "Per me Paolo Maldini era il difensore per eccellenza, anche se sono da sempre stato tifoso del Napoli. Avevo questo pallino di Maldini. Quando l'ho beccato in Napoli-Milan nella sua penultima partita di Serie A, mi sono avvicinato prima della partita mentre facevamo le scale al San Paolo per chiedergli la maglia, perchè mi mancava nella collezione e lui mi disse di sì. Fu bellissimo".