P. Terracciano: "A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale"

Pietro Terracciano, neo secondo portiere rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto: "Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice. A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

In merito alla situazione che vede il Milan interessato al terzino sinistro del Brighton, Pervis Estupinan, giungono nuovi ed interessanti aggiornamenti. Infatti, dopo la partenza di Theo Hernandez, la dirigenza rossonera è ancora alla ricerca di un sostituto del francese. Nelle ultime ore si è fatto forte il nome dell'ecuatoriano Pervis Estupinan, in uscita dal Brighton che ha da poco ufficializzato Maxim De Cuyper. Così, il Milan ha già mandato una prima offerta ufficiale agli inglesi di circa 12 milioni di euro, ma ritenuta ad ora troppo bassa dagli inglesi. Come appreso dalla nostra redazione, prosegue fortemente il pressing del Milan per Estupinian. Infatti, il giocatore ha aperto ai rossoneri, che alzeranno la proposta al Brighton nei prossimi giorni.