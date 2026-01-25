Padovan crede nella Roma: "Non è lontana da un possibile Scudetto"

vedi letture

Grande attesa per la domenica di Serie A Enilive, con due big match che arriveranno uno in fila all'altro: prima la Juventus ospiterà il Napoli alle ore 18 e poi il Milan scenderà in casa della Roma alle ore 20.45. Per i rossoneri si tratta di una gara davvero molto importante nell'economia della stagione, pur non risultando decisiva ancora per nulla. Per commentare gli umori e le sensazioni della vigilia della sfida tra i giallorossi e il Diavolo, il giornalista Giancarlo Padovano è intervenuto su Radio Radio per esprimere la sua opinione.

Il commento del giornalista Padovan alla vigilia del big match Roma-Milan: "Io do la mia chance a Gasperini, Allegri ha avuto Milan e Juventus per vincere, mentre lui ha potuto vincere solo con l’Atalanta. Alla Roma sono sicuro che la porterà in Champions. Sono curioso di vedere dove può arrivare la squadra, perché non è lontana da un possibile scudetto”.